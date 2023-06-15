Reuters: мирная миссия стран Африки направляется в РФ и на Украину с планом урегулирования

По информации агентства, меры могут включать договоренности о выводе российских войск, выводе тактического ядерного оружия РФ из Белоруссии, приостановке ордера МУС на арест президента России Владимира Путина

ПРЕТОРИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Члены мирной миссии стран Африки, которые в предстоящие два дня посетят РФ и Украину в целях поиска путей урегулирования украинского кризиса, могут предложить ряд мер по укреплению доверия, выполнение которых способно, по их мнению, заложить основу для переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект рамочного документа миссии, с которым оно ознакомилось.

По информации агентства, меры могут включать договоренности о выводе российских войск, выводе тактического ядерного оружия РФ из Белоруссии, приостановке ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, ослаблении санкций против Москвы. Вслед за этим может последовать соглашение о прекращении военных действий на Украине, которое должно сопровождаться переговорами с РФ и странами Запада.

В проект плана также включено положение о необходимости сохранения всех достигнутых договоренностей по зерну и удобрениям. Лидеры Африки намерены проинформировать Москву и Киев о своей обеспокоенности тем, что конфликт на Украине вызвал сбои в поставках зерна и продуктов питания в африканские страны, что усилило рост цен на продовольствие и ухудшило на континенте ситуацию с продовольственной безопасностью, усилив угрозу голода.

В МИД ЮАР заявили ТАСС, что окончательный рамочный документ еще не готов и будет выработан по итогам поездки мирной миссии стран Африки в РФ и на Украину. "После соответствующих консультаций миссии с лидерами РФ и Украины главы МИД соответствующих африканских государств подготовят план по мирному решению украинского кризиса", - заметил собеседник агентства.

Южноафриканская радиостанция SABC сообщила, что мирная миссия африканских стран должна в ближайшие часы выехать из Варшавы в Киев на поезде. В ее состав, согласно радиостанции Radio France internationale, входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, его коллега с Коморских Островов Азали Ассумани, который председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль, президент ЮАР Сирил Рамапоса, а также глава правительства Египта Мустафа Мадбули и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. При этом, по данным Reuters, Рамапоса и Саль являются сопредседателями миссии.

Как рассказал журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, африканская делегация 16 июня будет работать в Киеве, а 17 июня ее примет в Санкт-Петербурге российский лидер.