Таможня Украины сообщила о 653 случаях пропажи военно-гуманитарных грузов в январе - мае

В ведомстве отметили, что среди таких грузов были: бронежилеты, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны и автотранспорт

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 650 партий гуманитарных грузов для нужд украинских военных не достигли адресатов за первые пять месяцев 2023 года. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ).

"В течение января - мая 2023 года установлено 653 случая неподтверждения получения таких грузов, как пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт и прочее", - сообщили в ГТСУ по результатам совместной проверки с Минобороны.

Как отметили в ГТСУ, поставки товаров под видом гуманитарной помощи в адрес военных все чаще используются для злоупотреблений. По данным таможни, за указанный период "составлено 115 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений были товары, ввезенные на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи". За 2022 год зафиксировано 100 таких нарушений.