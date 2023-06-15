Призыв к "убийству россиян", "израильская модель" и угроза ЗАЭС. События вокруг Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг идею переговоров с Москвой, назвав единственным возможным для Киева сценарием "максимально жесткое" наступление с "максимальным убийством россиян". Спикер Госдумы Вячеслав Володин охарактеризовал это высказывание как призыв к геноциду и потребовал привлечь руководителей киевского режима к ответу.

Страны НАТО не готовы принимать Украину в альянс, пока продолжается вооруженный конфликт, утверждают источники агентства Рейтер. Вместо вступления Киева в НАТО ему будет предложен план долгосрочной поддержки. Как заявили в МИД Украины, речь идет об "израильской модели" партнерства без вступления в альянс.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал невозможность подписания соглашения о безопасности Запорожской АЭС.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили все попытки наступательных действий, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, потери противника на этих и других направлениях превысили 580 человек. Уничтожены шесть танков и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, включая самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Над территорией ДНР сбиты два украинских самолета Су-27.

Конашенков также проинформировал, что Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия большой дальности поразили места производства ударных беспилотников для ВСУ. "Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказал он.

Высказывания Подоляка

Украина еще не начала контрнаступление, а проводит "тестирование всей линии фронта", заявил советник главы офиса украинского президента. По его словам, Украина демонстрирует современный способ ведения боевых действий, показывая, что "в меньшинстве даже можно идти на многих направлениях".

Подоляк также назвал "максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте" единственно возможным для Украины сценарием, поскольку любые мирные переговоры приведут к смене существующего в стране режима. "То есть оставят название, бренд "Украина", но тут будет совсем другой народ, другое правительство", - сказал он.

Заявления Подоляка о планах киевского режима по "максимальному уничтожению россиян" - это "не что иное, как геноцид", отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что "мировое сообщество, прежде всего ООН, обязано привлечь последователей нацистов - кровавый киевский режим - к ответственности".

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, киевский режим "в угоду Западу настойчиво и принципиально отвергает любые возможности для переговоров".

Визит Гросси на ЗАЭС

Достижение письменного соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС "было бы нереалистично на данном этапе, потому что <...> нет переговоров о мире или прекращении огня между сторонами", заявил генеральный директор МАГАТЭ по итогам посещения станции.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ - это "не военная полиция", но агентство может фиксировать все нарушения и информировать о них международное сообщество благодаря присутствию инспекторов на станции. "МАГАТЭ никуда не уйдет, МАГАТЭ останется здесь. И я сюда вернусь, надеюсь, очень скоро", - сказал Гросси.

Как сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев, на ЗАЭС состоялась уже восьмая по счету ротация инспекторов МАГАТЭ, после которой число наблюдателей увеличилось с двух до четырех. По его словам, на следующей неделе Росатом и МАГАТЭ планируют провести очные консультации, "место и день уточняются".

Украина и НАТО

Страны НАТО намерены до июльского саммита альянса завершить разработку плана, который подразумевает оказание долгосрочной помощи Украине вместо предоставления ей членства в альянсе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По его данным, среди членов альянса есть "договоренность о том, что Украина не может вступить" в НАТО, пока конфликт продолжается. Вместо этого западные страны планируют согласовать план по оказанию долгосрочной поддержки Киеву, в том числе по модернизации ВСУ и переходу на стандарты НАТО.

По оценке газеты Politico, гарантии безопасности и договоренности по оказанию Украине долгосрочной помощи, над которыми работают США, Великобритания, Германия и Франция, не привнесут изменений в поддержку, которую Запад оказывает Киеву. По данным издания, по сути, западные страны предлагают Киеву все то, что и так сейчас реализуется, только на долгосрочной основе.

Киев получает от стран НАТО предложения о сотрудничестве в сфере безопасности по "израильской модели", то есть без вступления в альянс, рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис. По его словам, рассматриваются и другие варианты, поскольку Киев хочет получить гарантии безопасности не вместо членства в НАТО, а на "период до вступления в альянс".

России "Украина в НАТО не нужна", поэтому "спокойствия пока не предвидится", отреагировал на планы Киева и западных стран зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Оружие для Киева

Великобритания, Дания, Нидерланды и США заключили партнерство с целью скорейшей поставки Киеву "сотен зенитных ракет малой и средней дальности и предназначенных для их использования систем, чтобы защитить ключевую национальную инфраструктуру и обеспечить успех контрнаступательных операций ближайших месяцев". Как сказано в совместном заявлении четырех стран, поставки уже начались и "будут завершены в течение нескольких недель".

Страны Евросоюза завершили подготовку как минимум 24 тыс. украинских военных и будут продолжать тренировку еще большего числа солдат, а также поставят Киеву более продвинутые виды вооружения и боеприпасов, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, с апреля страны ЕС передали Киеву артиллерийские снаряды и ракеты на €900 млн.

США с момента начала российской СВО подготовили свыше 11 тыс. украинских военнослужащих, то есть 12 батальонов, сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его словам, в настоящее время ведется подготовка еще трех батальонов. А всего страны Запада, по оценке Милли, подготовили почти 60 тыс. украинских военнослужащих для участия в контрнаступлении.

Власти Норвегии и Дании договорились передать Украине дополнительно 9 тыс. артиллерийских снарядов, сообщило норвежское правительство. Дания и Нидерланды профинансируют поставку Украине еще 14 танков Leopard 2, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО. Первые танки из этой партии доставят на Украину в начале 2024 года.