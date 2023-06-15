Repubblica: вице-премьера Италии назначат временным председателем партии Берлускони

На пресс-конференции 16 июня будет изложен план реорганизации партии, входящей в правящую правоцентристскую коалицию

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни станет временным председателем партии умершего экс-премьера страны Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Об этом в четверг сообщила газета La Repubblica.

Таяни в настоящее время является вице-председателем партии. С 1994 года бессменным лидером этой политической силы был основавший ее Берлускони. Агентство ANSA сообщает, что в пятницу состоится пресс-конференция, во время которой будет изложен план реорганизации партии, входящей в правящую правоцентристскую коалицию.

Местные наблюдатели отмечают растущую роль последней спутницы Берлускони - депутата партии "Вперед, Италия" Марты Фашины. Кроме того, как пишут некоторые итальянские СМИ, сторонники экс-премьера хотели бы видеть его наследницей старшую дочь Марину Берлускони. Известно, что она всегда была доверенным советником отца, занимает ведущие посты в его бизнес-империи, но никогда не участвовала в политической жизни.