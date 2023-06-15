15 июня, 18:18,
обновлено 15 июня, 19:22
Приостановка участия России в ДСНВ

Представитель Госдепа заявил, что ему неизвестно о контактах с РФ по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Москва и Вашингтон провели в последние недели прямые контакты по договору

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Нет, я не в курсе", - сказал он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе регулярного брифинга.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон провели в последние недели прямые контакты по ДСНВ. По его словам, стороны подтвердили несовместимые позиции, но у этих обсуждений есть результаты. Он также отметил, что возвращение РФ к ДСНВ мыслимо только при отказе США от враждебной линии в отношении Москвы. 

Теги:
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПриостановка участия России в ДСНВ
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