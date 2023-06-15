Президент ЮАР выехал из Варшавы в Киев, где проведет переговоры с руководством Украины

Он поговорит с Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии стран Африки по поискам путей урегулирования украинского кризиса

ПРЕТОРИЯ, 15 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса находится по дороге в Киев, где в пятницу он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии стран Африки по поискам путей урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении администрации президента ЮАР, размещенном на ее портале.

"В пятницу, 16 июня Рамапоса покинет Киев и отправится в Санкт-Петербург, где африканская делегация встретится в субботу, 17 июня с президентом России Владимиром Путиным, - уточнили в администрации. - В состав делегации входят лидеры ЮАР, Замбии, Коморских островов, Республики Конго, Египта, Сенегала и Уганды. Рамапоса должен вернуться в ЮАР в воскресенье, 18 июня".

Накануне отбытия в Киев Рамапоса заявил, что "конфликт между Украиной и Россией - это серьезная ситуация, затрагивающая всех нас во взаимосвязанном мире".

16 мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. 6 июня он сообщил, что целью миссии является попытка определить рамки мирного завершения кризиса на Украине.