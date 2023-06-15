Universal ограничила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за обвинений в адрес солиста

Это произошло после обвинений в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Звукозаписывающая компания Universal Music Entertainment в четверг на неопределенный срок ограничила сотрудничество с немецкой группой Rammstein - это произошло после обвинений в адрес ее фронтмена Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах.

"Мы убеждены, что в обязательном порядке требуется полноценное расследование, в том числе со стороны официальных органов", - приводит агентство DPA цитаты из заявления Universal Music Entertainment. "После того, как стало известно об обвинениях, мы до дальнейшего уведомления приостановили маркетинговую и рекламную деятельность в отношении записей группы", - говорится в сообщении.

За последние несколько недель германские СМИ сообщили о нескольких обращениях в следственные органы о предполагаемых случаях домогательств со стороны Линдеманна. Первое поступило от одной из поклонниц Rammstein, которую после концерта в Вильнюсе 22 мая якобы пригласили на закрытую вечеринку с участием фронтмена. Девушка утверждает, что на этой вечеринке ей подмешали в напитки наркотические вещества. Музыканты группы Rammstein категорически отвергли все обвинения.

Прокуратура Берлина начала предварительное расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинениям в преступлениях на сексуальной почве и в распространении наркотических препаратов.