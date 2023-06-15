15 июня, 20:07
Военная операция на Украине

Испания передаст Украине полевой госпиталь и бронетранспортеры

Изначально бронетранспортеры доставят в Польшу 19 июня

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Испании передаст Украине полевой госпиталь, а также еще 20 бронетранспортеров. Об этом объявила в четверг министр обороны королевства Маргарита Роблес.

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Как передает пресс-служба Минобороны, бронетранспортеры изначально "прибудут в Польшу 19 июня и добавятся к уже доставленным 40 [машинам], а также 4 [танкам] Leopard 2A4, которые находились в ремонте".

Роблес также объявила о передаче Киеву полевого госпиталя. "Перед его доставкой планируется обучение в Испании украинских военнослужащих", - отметили в Минобороны.

С начала украинского конфликта правительство Испании оказывало Киеву военную помощь, поставляя различные виды оружия. Кроме того, Мадрид уже передал Киеву шесть танков Leopard. 

Теги:
УкраинаИспанияВоенная операция на Украине
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