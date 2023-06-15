Министры обороны Израиля и США обсудили в Брюсселе совместное противодействие Ирану

Йоав Галант и Ллойд Остин затронули вопросы продвижение координации в области безопасности и военной сфере между странами с целью предотвращения получения Тегераном ядерного военного потенциала

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня. /ТАСС/. Главы Минобороны Израиля и США Йоав Галант и Ллойд Остин провели в четверг встречу в Брюсселе, в ходе которой обсудили укрепление оборонного сотрудничества двух стран, сделав особый акцент на совместном противодействии Ирану. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства.

По ее информации, Галант и Остин обсудили "продвижение координации в области безопасности и военной сфере между Израилем и Соединенными Штатами по иранскому вопросу с целью предотвращения получения Ираном ядерного военного потенциала".

"Галант также упомянул о вызовах, с которыми сталкивается Государство Израиль в результате иранской агрессии посредством региональных марионеток в Сирии, Ливане, [секторе] Газа и Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС). В этом отношении министр Галант подчеркнул, что Государство Израиль имеет право защищать себя от любой угрозы", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильский министр обсудил с американским коллегой перспективы дальнейшего углубления военного сотрудничества между двумя государствами, отметили в Минобороны. "Стороны согласились с необходимостью увеличить число совместных военных учений, в том числе с участием Армии обороны Израиля и Центрального командования ВС США", - проинформировали в министерстве.