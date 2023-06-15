Министры обороны США и Израиля обсудили СВО и ядерные разработки Ирана

Ллойд Остин и Йоав Галант условились продолжать совместно заниматься "широким спектром угроз" исходящих от Ирана, а также военно-техническим сотрудничеством Тегерана и Москвы

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант провели в четверг двустороннюю встречу в Брюсселе, где обменялись мнениями о специальной военной операции, а также ядерных разработках Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как говорится в распространенном им заявлении, Остин утверждал на состоявшейся встрече, что "расширяющееся ирано-российское военное сотрудничество приводит к глубоко негативным последствиям для Украины, а также Ближнего Востока <...>". В этом контексте министры затронули тему производства Ираном беспилотных летательных аппаратов военного назначения и их применения, пояснил Райдер.

По его свидетельству, главы военных ведомств двух стран условились "продолжать работать вместе, чтобы заниматься широким спектром угроз, исходящих от Ирана", включая его "ядерную программу, дестабилизирующую деятельность в регионе, распространение беспилотных летательных систем" и других видов оружия и военной техники на Ближнем Востоке, а также военно-техническое сотрудничество Тегерана и Москвы.

Кроме того, Остин "выразил обеспокоенность по поводу ухудшающейся ситуации в сфере безопасности на Западном берегу" реки Иордан и призвал к совместной работе в целях "деэскалации конфликта и ослабления напряженности". При этом он подчеркнул "поддержку Соединенными Штатами двухгосударственного решения" палестино-израильского конфликта, добавил Райдер.