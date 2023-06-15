Конгрессмен заявил, что Байден мог получить из-за рубежа взятки на сумму до $30 млн

По словам председателя комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера, сейчас ведется расследование, которое нацелено на поиск полученных президентом денег

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден мог получить взятки из-за рубежа на сумму до $30 млн. С таким утверждением выступил в четверг в эфире телеканала Fox News председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки).

"Наше расследование направлено на поиск [якобы полученных ранее нынешним американским лидером] денег. Могу вас заверить, что мы выявим дополнительные средства, которые были переведены семье Байдена иностранными гражданами и другими странами", - заявил Комер, отвечая на вопрос о ходе разбирательства по делу о возможной причастности Байдена к взяточничеству. "Джо Байдену будет сложно это объяснить, и этот вопрос никуда не денется", - продолжил он.

"Нам поступают дополнительные банковские данные, на этой неделе сумма [предполагаемых взяток] превысит $10 млн. Думаю, она вырастет до $20-30 млн", - заявил Комер на вопрос о том, какую сумму семья Байдена, связанные с ней лица и компании, предположительно, могли получить в качестве взяток из-за рубежа.

Ранее Комер заявил, что Федеральное бюро расследований занимается разбирательством дела, указывающего на возможную причастность Байдена к взяточничеству в недалеком прошлом. В мае республиканцы из комитета заявили об обнаружении доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица в прошлом получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

Комитет озабочен сложной и подозрительной сетью, состоявшей более чем из 20 компаний, которые семья Байдена и связанные с ней лица использовали для собственного обогащения, утверждал тогда Комер. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом США. Байден ранее назвал чепухой заявления представителей Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции.