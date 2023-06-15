Финские партии согласовали коалиционное соглашение после полутора месяцев переговоров

Содержание документа будет представлено 16 июня на пресс-конференции

СТОКГОЛЬМ, 15 июня. /ТАСС/. Победившая на выборах в парламент Финляндии Национальная коалиционная партия (НКП) и ее партнеры в лице крайне правых "Истинных финнов", Шведской народной партии" и "Христианских демократов" смогли согласовать программу будущего правительства после более чем полутора месяцев переговоров. Об этом в четверг сообщила финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление председателя НКП Петтери Орпо.

Как уточнил Орпо, содержание коалиционного соглашения будет представлено в пятницу на пресс-конференции.

Парламентские выборы в Финляндии состоялись 2 апреля. Явка составила 71,9%. Победу одержала консервативная Национальная коалиционная партия, получившая 20,8% голосов и 48 из 200 мест в парламенте республики, а также право на формирование нового кабинета министров. НКП и ее будущие партнеры по коалиции приступили к переговорам о создании нового правительства 27 апреля.