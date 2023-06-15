СМИ: Макрон попросит саудовского наследного принца помочь в решении украинского кризиса

Как сообщает телеканал Al Arabiya, в Париже надеются, что Эр-Рияд повлияет на Россию в рамках Группы двадцати

ДУБАЙ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен попросить премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Согласно утверждению собеседника канала, Париж рассчитывает, что Эр-Рияд сможет повлиять на Россию в рамках Группы двадцати (G20), чтобы содействовать переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По сведениям источника, Макрон лично попросит об этом кронпринца Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вылетел во Францию в среду. Как сообщило Agence France-Presse, в пятницу Макрон проведет с ним рабочий обед. По сведениям источников газеты Asharq Al-Awsat, стороны, в частности, рассмотрят вопросы, связанные с безопасностью в Персидском заливе и борьбой с терроризмом, затронут иранскую ядерную программу. Они также коснутся темы возвращения Сирии в Лигу арабских государств и обсудят проблему президентских выборов в Ливане, где высший государственный пост остается вакантным с 31 октября 2022 года.

Саудовская Аравия на различных уровнях неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, направленных на достижение политического урегулирования конфликта. 26 февраля глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами, 9 марта он посетил Москву и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Выступая на пресс-конференции, глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что операция по обмену пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходила при личном участии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.