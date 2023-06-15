Додон заявил, что Молдавия переживает трагический период после прихода к власти Санду

Бывший президент страны считает, что глава государства и ее партия обманули избирателей, не выполнив предвыборных обещаний

КИШИНЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Молдавия переживает трагический период после прихода к власти президента Майи Санду и ее проевропейской Партии действия и солидарности. Об этом заявил в четверг бывший президент страны, исполнительный секретарь крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, отметив, что глава государства и ее партия обманули избирателей, не выполнив предвыборных обещаний.

"Молдавия переживает очень трагичный период в своей современной истории, но он закончится, и, уверен, станет антидотом на долгие годы вперед. Молдаване не забудут о том, что им пришлось пережить и не будут голосовать за подобные партии", - сказал Додон в интервью молдавскому блогеру Габриелу Кэлину. Он заметил, что нынешняя власть пользуется беспрецедентной поддержкой США и ЕС, которой не было у их предшественников - правительства Владимира Филата, которое сформировали в 2009 партии входящие в правящую коалицию Альянс за европейскую интеграцию.

"У них было достаточно времени. У них беспрецедентная поддержка партнеров - даже Филата так не поддерживали, как Санду. И что хорошего они сделали, имея эту поддержку, для граждан? Все идет ко дну. А власти живут в своем мире и обещают молочные реки и кисельные берега в виде европейской интеграции", - заметил Додон

Как свидетельствуют опросы, около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей, и почти 65% поддерживают идею смены правительства. С лета прошлого года в республике проходят акции протеста оппозиции, которая обвиняет власти в падении уровня жизни в стране и неспособности справиться с кризисом. Протестующие указывают на возросшие в несколько раз цены на продовольствие, газ, электричество, рекордную за последние 20 лет инфляцию 31%.

Со своей стороны, Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестовываются люди выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены на Додона, председателя оппозиционной Партии "Шор", других лидеров оппозиции.