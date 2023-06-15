Байден не ответил, действительно ли его называли "шишкой" деловые партнеры сына

Президент США назвал вопрос "глупым"

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не стал комментировать информацию о том, что его называли "шишкой" деловые партнеры его сына Хантера, включая директора украинской энергетической компании Burisma Holdings Николая Злочевского, от которого Байден якобы получал взятки в бытность вице-президентом Соединенных Штатов.

"Почему вы задаете такой глупый вопрос?" - спросил Байден в четверг журналиста, попросившего его прокомментировать сведения о том, что он имеется в виду под словом "шишка" в отчете Федерального бюро расследований (ФБР), написанном на основе беседы с источником с Украины.

Как ранее сообщала телекомпания Fox News, секретный документ ФБР FD-1023 представляет собой беседу агента американского бюро расследований с "заслуживающим доверия" конфиденциальным источником, который подробно описал свои многочисленные встречи и разговоры с топ-менеджером Burisma.

По сведениям газеты Washington Examiner, Злочевский, обсуждая выплату Джо и Хантеру Байденам по $5 млн, использовал выражение "шишка", подразумевая под этим словосочетанием нынешнего президента Соединенных Штатов.