Израиль впервые ведет переговоры об экспорте своих танков Merkava в Европу

Речь идет о снятых с боевого дежурства машинах второго и третьего поколений, произведенных в 1980 и 1990 годах, пишет Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июня. /ТАСС/. Израиль вскоре может впервые начать поставки своих танков Merkava в Европу, соответствующие переговоры ведутся с одной из европейских стран. Об этом сообщила в четверг газета Yedioth Ahronoth.

По ее информации, речь идет о снятых с боевого дежурства машинах второго и третьего поколений, произведенных в Израиле в 1980 и 1990 годах. Несколько лет назад они были списаны в резерв, но на фоне боевых действий на Украине на мировом рынке возрос спрос на подобную бронетехнику, отмечает издание. Основной боевой танк Merkava (в переводе с иврита - "колесница") производится в Израиле с 1979 года. В настоящий момент на вооружении Армии обороны Израиля стоит четвертое поколение этих машин.

Как пишет Yedioth Ahronoth, пока речь идет о продаже более чем 200 устаревших израильских танков. Их продажа, согласно предварительным оценкам, может принести Израилю несколько десятков миллионов долларов, указывает газета.

Переговоры с потенциальными покупателями уже близятся к завершению, они ведутся с двумя странами, одна из которых находится в Европе. Контракты могут быть подписаны уже через три месяца, информирует газета. По ее сведениям, сделки еще должны быть одобрены Министерством обороны США, поскольку в конструкции этих танков используются детали американского производства.

Информацию о ведущихся переговорах подтвердил газете Calcalist глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас. Он утвердительно ответил на вопрос издания о возможности экспортных поставок танков Merkava. "Да, есть две потенциальные страны, с которыми мы ведем переговоры, находящиеся на продвинутой стадии. Мне запрещено разглашать информацию об этом, но одна из них находится в континентальной Европе", - сказал он.

По словам Куласа, высокий спрос на израильскую военную технику, в том числе на современные ее образцы, напрямую обусловлен ситуацией вокруг Украины. "Европейские страны помогают Украине и поставляют ей системы [вооружений]. Запасы в этих странах истощаются, и они пополняют их, закупая более современные системы, именно здесь вступают в дело израильские производители", - отметил Кулас. При этом он подчеркнул, что позиция Израиля по вопросу поставок вооружений непосредственно на Украину остается неизменной. "Политика министерства обороны и политического руководства по этому вопросу является взвешенной, продуманной и ясной и исключает экспорт [вооружения] на Украину", - сказал Кулас.