Ситуация с бронемашинами Ajax выявила структурные проблемы в сфере госзакупок в Британии

Испытания машин дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха у членов экипажей

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Ситуация с задержкой поставок боевых бронированных машин Ajax на вооружение британских ВС выявила структурные проблемы в системе госзакупок военной техники в Великобритании. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе адвоката Клайва Шелдона, который по поручению Минобороны Соединенного Королевства проверил ход реализации программы поставок бронетехники в британскую армию.

"Проверка показала, что провалы нельзя переложить на плечи какого-либо одного человека или группы лиц. Скорее существовало несколько взаимосвязанных проблем - структурных, культурных и лидерских, которые привели к неспособности выявить и решить проблемы в более ранний срок", - сказано в 172-страничном документе. Минобороны Великобритании поручило Шелдону провести независимую проверку упомянутой программы в 2022 году.

Великобритания заключила контракт в размере £5,5 млрд ($7 млрд по текущему курсу) на создание 589 боевых бронированных машин Ajax с компанией General Dynamics UK в 2014 году. На эти цели уже израсходовано £3,5 млрд ($4,5 млрд), и поставки должны были начаться в 2017 году. Однако до настоящего времени британским вооруженным силам переданы только 26 машин. Их испытания дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха членов экипажей.

Сообщалось, что эти машины не могут двигаться со скоростью выше 32 км/ч без риска для безопасности экипажа. У военнослужащих после езды на них также были выявлены отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения. Предполагается, что британская армия получит все 589 исправных машин Ajax лишь к 2029 году.