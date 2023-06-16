Катар и Ирак подписали несколько соглашений об экономическом сотрудничестве

Договоренности касаются энергетики, электроснабжения, развития современных городов и других сфер, отметил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

ДУБАЙ, 16 июня. /ТАСС/. Катар и Ирак подписали в четверг соглашения о сотрудничестве в области энергетики и инфраструктуры. Об этом заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани на пресс-конференции, посвященной итогам его визита в Багдад и переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

"Сегодня был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании и соглашений, а также совместная декларация о намерениях, которая нацелена на укрепление сотрудничества между Катаром и Ираком", - сказал эмир, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.

По его словам, достигнутые в Багдаде договоренности охватывают "такие жизненно важные сферы, как энергетика, электроснабжение, развитие современных городов и гостиничного бизнеса, а также управление больницами в Ираке". Кроме того, как отметил эмир, стороны обсудили региональные инфраструктурные проекты, в том числе интеграцию электрических сетей Ирака в энергосистему стран Персидского залива.

Согласно заявлению, распространенному канцелярией премьер-министра Ирака по итогам переговоров лидеров двух стран, соглашения предполагают поставки катарского газа в республику, создание совместной нефтяной компании, а также строительство нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, в заявлении отмечается, что Национальное управление по инвестициям Ирака подписало меморандумы о сотрудничестве с катарским инвестиционным холдингом Estithmar и несколькими коммерческими компаниями.

Глава иракского правительства, выступая на пресс-конференции, указал на необходимость инвестиций для восстановления экономики страны, пострадавшей от длительного вооруженного конфликта. "Сегодня безопасная и политически стабильная обстановка в Ираке создает многообещающие условия для работы, о чем мы говорили с шейхом Тамимом. Мы рассмотрели экономические перспективы для катарских компаний, которые могут принять участие в наших проектах восстановления инфраструктуры", - подчеркнул ас-Судани.

Кроме того, премьер заявил, что стороны обсудили участие Катара в амбициозном иракском проекте "Путь развития", который в ближайшем будущем может стать альтернативой Суэцкому каналу. "Мы говорили об инвестиционных возможностях, связанных с перспективным для Ирака и региона проектом "Путь развития" <...>. Этот проект предоставляет возможность для экономического партнерства, и мы ценим искренний интерес Катара к участию в нем", - сказал он.

"Путь развития"

В конце мая власти Ирака объявили о запуске проекта транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, которая свяжет богатые нефтью южные регионы страны со средиземноморским побережьем Турции. Согласно проекту, основные транспортные магистрали будут привязаны к крупному порту Фао на берегу Персидского залива. В рамках "Пути развития" предстоит модернизировать и построить более 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними странами.

Стоимость проекта оценивается в $17 млрд. При этом Багдад рассчитывает, что значительная часть инвестиций поступит от арабских стран, в частности монархий Персидского залива. Проект должен быть завершен уже в 2029 году и, как полагают аналитики, может составить серьезную конкуренцию египетскому Суэцкому каналу.