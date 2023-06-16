Законодатель США призвал Байдена к откровенности перед Конгрессом в отношениях с Ираном

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол выразил обеспокоенность одобрением крупных платежей Вашингтоном Тегерану

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол обеспокоен сообщениями о "непрямых переговорах" Вашингтона и Тегерана и напоминает президенту Джо Байдену о необходимости докладывать Конгрессу о договоренностях между США и Ираном, как того требует американское законодательство. Соответствующее письмо конгрессмен направил Байдену в четверг.

"Меня встревожили недавние сообщения о том, что администрация возобновила "непрямые переговоры" с иранским режимом и что среди результатов этих переговоров, очевидно, одобрение крупных платежей Ирану. Это ставит под вопрос намерения вашей администрации следовать закону и представлять Конгрессу любое соглашение с Ираном, как того требует принятый в 2015 году Закон о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном (Iran Nuclear Agreement Review Act, INARA - прим. ТАСС)", - говорится в письме.

Конгрессмен напомнил, что еще в апреле направил в Госдепартамент требование, чтобы спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли предстал перед возглавляемым им комитетом. Однако Госдеп оставил запрос без ответа. Маккол видит в этом "недостаток прозрачности" и признает, что такие действия "вызывают серьезное беспокойство".

"Вместо того чтобы использовать дипломатические рычаги и методы военного сдерживания, чтобы удержать Иран от злонамеренной деятельности, эта администрация поощряет неправильную политику Ирана в обмен на ложные обещания деэскалации", - убежден конгрессмен.

В последние дни в американской прессе появились публикации о том, что США и Иран тайно возобновили переговоры по ядерной сделке и даже достигли определенных договоренностей. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возможное восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе или заключение нового подобного соглашения не будет ничем обязывать еврейское государство, которое продолжит делать все, что считает необходимым, для защиты своей безопасности.