По мнению Скотта Риттера, украинские военные имеют только базовые навыки обращения с западной техникой, чего не хватает для ее эффективного использования

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Поставки западных вооружений киевским властям принесли больше вреда, чем пользы Вооруженным силам Украины (ВСУ) в их контрнаступлении. Такое мнение выразил экс-офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в беседе с ведущим подкаста U.S Tour of Duty.

Эксперт в частности отметил, что украинские силы овладели лишь базовыми навыками обращения с западной техникой, чего явно недостаточно для эффективного управления ей, это делает ВСУ легкой мишенью для атак. "Дело в том, что, предоставляя Украине данные вооружения, мы делаем их слабее, а не сильнее", - сказал он.

Помимо этого, Риттер подверг критике некоторые образцы западной бронетехники, в том числе немецкие танки Leopard. "Леопарды ничего не изменят [на поле боя]. - Это довольно старые танки. Русские десятилетиями изучали, как их уничтожать, и научились этому довольно хорошо", - отметил он.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ", при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.