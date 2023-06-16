NYT: Украина может потерять слишком много сил из-за тактики войск России

ВС РФ превращают линию обороны в "зону уничтожения", считает обозреватель газеты Эндрю Крамер

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Украинские войска рискуют потерять слишком много техники и сил из-за особенностей тактики российской армии. Такое мнение выразил обозреватель Эндрю Крамер в опубликованной в четверг статье для газеты The New York Times.

"Русские стараются нанести как можно большее число потерь и уничтожить наибольшее количество техники в районе боевых действий перед основными оборонительными линиями, выматывая украинские силы до приближения к ним [рубежам обороны]. Это, фактически, превращает линию обороны в зону уничтожения", - указывает автор материала.

В статье также приводится мнение эксперта Института исследований внешней политики Роберта Ли, который считает, что российская стратегия заключается в том, чтобы "истощить украинские силы и отойти без избыточных потерь". Даже если ВСУ дойдут до линии обороны, указывает Ли, украинские силы будут чересчур истощены, чтобы достичь поставленных задач.

По словам обозревателя, Вооруженные силы Украины могут потерять чересчур много подготовленных подразделений и техники в попытках прорвать оборонительные рубежи.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны России Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ", при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета The Washington Post писала, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.