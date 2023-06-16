Атомная подлодка с ракетами ВМС США впервые за шесть лет прибыла в Южную Корею

По случаю прибытия субмарины стороны планируют провести совместные учения по укреплению взаимодействия и отработке реагирования на "растущую угрозу" со стороны КНДР

СЕУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Атомная подводная лодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые с октября 2017 года прибыла в Южную Корею в соответствии с положениями Вашингтонской декларации. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

Речь идет о подводной лодке USS Michigan класса Ohio, она прибыла на военно-морскую базу Пусана. Указывается, что субмарина может быть оснащена крылатыми ракетами Tomahawk. В апреле во время саммита в Вашингтоне президенты Республики Корея и США Юн Сок Ёль и Джо Байден договорились увеличить частоту появления американских стратегических средств с целью сдерживания КНДР. В частности, США обещали направить атомные подводные лодки.

"Визит американской подводной лодки с управляемыми ракетами призван продемонстрировать предметное выполнение договоренностей Вашингтонской декларации по усилению регулярного видимого присутствия стратегических средств на Корейском полуострове", - сказал южнокорейский вице-адмирал Ким Мён Су, возглавляющий командование операциями ВМС.

По случаю прибытия субмарины Республика Корея и США планируют провести совместные учения по укреплению взаимодействия и отработке реагирования на "растущую угрозу" со стороны КНДР. Ожидаются и другие мероприятия, приуроченные к 70-летию союза между странами.

В четверг, по данным Сеула, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Незадолго до запуска официальный представитель министерства обороны КНДР "строго предупредил" США и Республику Корея, что вооруженные силы народной республики "ответят на любые демонстрации провокации противника".

В четверг президент Республики Корея Юн Сок Ёль лично наблюдал за последним раундом крупнейших в истории совместных с США боевых стрельб на полигоне, который находится в 25 км от межкорейской границы. К учениям было привлечено больше 2,5 тыс. человек и более 610 единиц техники, включая авиацию.