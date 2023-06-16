Посол США в Турции считает, что Швеция вряд ли станет членом НАТО до саммита в Вильнюсе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил уверенность, что Стокгольм не может рассчитывать на такие сроки

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Посол США в Анкаре Джефф Флейк считает, что Швеция "едва ли" станет членом НАТО до саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля, однако допускает, что это может произойти на самой встрече. Такое мнение он выразил в четверг в интервью порталу Axios.

"Едва ли мы увидим подвижки до Вильнюса. Все еще кажется более вероятным, что это может произойти в Вильнюсе", - сказал Флейк.

Как заявил 12 июня госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон надеется, что процесс присоединения Швеции к Организации Североатлантического договора завершится к саммиту в столице Литвы. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Швеция не может рассчитывать на такие сроки. Комментируя позицию турецкого лидера, Флейк сказал, что это заявление было "несколько обескураживающим" для Швеции, которая "считает, что сделала то, о чем ее просили, и даже больше".

В то же время Турция добивается получения от США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. И хотя администрация Байдена не связывает вместе поставки истребителей Турции с ее согласием на принятие Швеции в НАТО, некоторые американские законодатели придерживаются иной позиции. Конгресс пока не дает одобрения сделке, которая предусматривает поставки Турции этой авиатехники. В феврале группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий направила совместное письмо президенту США Джо Байдену с просьбой об отсрочке продажи Турции истребителей F-16 до ратификации ею заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

"Я объяснил турецким коллегам, что единственная причина, по которой там было только 29 подписей [сенаторов], заключается в том, что остальные 71, вероятно, не видели этого [письма]. Потому что они бы тоже подписали его", - отметил Флейк. "Администрация Байдена не связывает эти два вопроса, мы постоянно объясняем это. Но Конгресс явно связал их", - заключил он.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Ожидалось, что приглашение вступить в альянс Стокгольм и Хельсинки получат на его саммите в Мадриде 28-30 июня минувшего года, однако вето Турции заблокировало этот процесс. Анкара потребовала изменения законов этих двух стран о терроризме, признания террористическими курдских организаций, а также отмены Финляндией и Швецией запрета на поставки оружия Турции. 27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.