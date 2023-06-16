Президент Ирана встретился на Кубе с Раулем Кастро

Кастро поблагодарил иранское правительство за поддержку в борьбе Кубы против введенного США торгово-экономического эмбарго

ГАВАНА, 16 июня. /ТАСС/. Один из лидеров Кубинской революции Рауль Кастро принял в четверг президента Ирана Эбрахима Раиси, который находится с официальным визитом в карибской стране. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

По его сведениям, Кастро поблагодарил иранское правительство за поддержку в борьбе Кубы против торгово-экономического эмбарго, введенного Вашингтоном, и подчеркнул, что обе страны способны защищать свою независимость и суверенитет. В ходе встречи стороны заявили о заинтересованности в дальнейшем укреплении отношений в духе сотрудничества.

Ранее власти Ирана и Кубы подписали шесть документов о сотрудничестве, в том числе в сфере информационных технологий. Раиси вместе с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем также посетил центры медицинских исследований на острове.

Президент Ирана прибыл на Кубу с официальным визитом 15 июня. Как отметил ранее министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья, визит Раиси позволит "продолжить укрепление почти 44-летних двусторонних отношений".

До этого президент Ирана посетил Венесуэлу и Никарагуа, где встретился с лидерами этих стран. В ходе турне были заключены несколько соглашений о сотрудничестве в разных сферах.