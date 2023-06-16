Японская оппозиция внесла в парламент проект резолюции о недоверии правительству

Правящая партия намерена отклонить этот проект в течение дня

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Конституционно-демократическая партия (КДП) Японии, являющаяся ведущей в стране оппозиционной силой, внесла в пятницу на рассмотрение нижней палаты парламента проект резолюции о недоверии правительству премьер-министра Фумио Кисиды. Об этом сообщило национальное общественное телевидение.

По его данным, КДП обвиняет Кисиду, в частности, в недостаточных мерах по борьбе с повышением цен в стране.

Правящая Либерально-демократическая партия вместе с союзниками имеет большинство в нижней палате и уже в течение дня намерена отклонить этот проект на ее пленарном заседании. За вотум недоверия правительству выступили также депутаты парламента от Коммунистической партии Японии. Остальные оппозиционные силы его не поддержали.

Правительство Японии ранее угрожало в ответ на внесение проекта резолюции о недоверии досрочно распустить нижнюю палату парламента и назначить внеочередные выборы. Однако Кисида пока отказался от такого плана.