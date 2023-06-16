16 июня, 03:26,
обновлено 16 июня, 03:41

Киссинджер заявил, что нынешний вектор отношений США и Китая может привести к конфликту

Экс-госсекретарь США добавил, что странам следует поменять формат отношений, но не уточнил, как это следует сделать

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Нынешний формат отношений Соединенных Штатов и Китая, в частности разногласия относительно Тайваня, может вылиться в конфликт этих двух стран в будущем. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg.

"Учитывая нынешнюю траекторию отношений, я полагаю, что военный конфликт возможен", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Читайте также
"Гроссмейстер дипломатии" и "внешнеполитический гуру". 100 лет Генри Киссинджеру

Киссинджер вместе с тем добавил, что "нынешний вектор отношений [США и Китая] необходимо изменить", однако не пояснил, как именно это стоит сделать.

Экс-глава американского внешнеполитического ведомства указал на то, что КНР и США в настоящее время расценивают друг друга в качестве основной угрозы. "Сложилась уникальная ситуация, когда каждая из стран представляет наибольшую угрозу друг для друга, - сказал он. - Величайшей угрозой для Китая является Америка, по их мнению, и наоборот".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 

Теги:
СШАКитайКиссинджер, Генри Альфред
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация