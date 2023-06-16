Киссинджер заявил, что нынешний вектор отношений США и Китая может привести к конфликту

Экс-госсекретарь США добавил, что странам следует поменять формат отношений, но не уточнил, как это следует сделать

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Нынешний формат отношений Соединенных Штатов и Китая, в частности разногласия относительно Тайваня, может вылиться в конфликт этих двух стран в будущем. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg.

"Учитывая нынешнюю траекторию отношений, я полагаю, что военный конфликт возможен", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Киссинджер вместе с тем добавил, что "нынешний вектор отношений [США и Китая] необходимо изменить", однако не пояснил, как именно это стоит сделать.

Экс-глава американского внешнеполитического ведомства указал на то, что КНР и США в настоящее время расценивают друг друга в качестве основной угрозы. "Сложилась уникальная ситуация, когда каждая из стран представляет наибольшую угрозу друг для друга, - сказал он. - Величайшей угрозой для Китая является Америка, по их мнению, и наоборот".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.