В центре Киева ограничат движение из-за визита делегации стран Африки

На Украину в рамках миротворческой миссии направились четыре африканских лидера

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по центральным улицам Киева будет ограничено в связи с визитом членов миротворческой миссии стран Африки по поискам путей урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила киевская патрульная полиция.

"16 июня в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинское издание "Зеркало недели" уточнило, что 16 июня будут полностью перекрыты Крещатик, а также улица Михаила Грушевского, Владимирский спуск и другие улицы в центре города.

15 июня президент ЮАР Сирил Рамапоса выехал из Варшавы в Киев, где в пятницу проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках миротворческой миссии стран Африки. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья уточнял, что всего в Киев направились четыре африканских президента - Рамапоса, лидер Замбии Хакаинде Хичилема, их коллега с Коморских Островов Азали Ассумани, который председательствует в Африканском союзе, и президент Сенегала Маки Саль. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, африканская делегация 16 июня будет работать в Киеве, а 17 июня ее примет в Санкт-Петербурге российский лидер.

В середине мая Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. 6 июня он сообщил, что целью миссии является попытка определить рамки мирного завершения кризиса на Украине.