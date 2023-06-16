16 июня, 04:41,
обновлено 16 июня, 04:49

Токаев освободил Кошербаева от должности посла Казахстана в России

Ермек Кошербаев назначен главой Восточно-Казахстанской области

АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Кошербаева от должности посла республики в России и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Назначить Кошербаева Ермека Беделбаевича акимом (главой администрации - прим. ТАСС) Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", - говорится в указе президента.

58-летний Кошербаев занимал должность посла Казахстана в России с января 2020 года. В разные годы работал заместителем министра иностранных дел, ответственным секретарем МИД, ответственным секретарем министерства сельского хозяйства. С 2010 по 2014 год был заместителем и первым заместителем главы администрации Восточно-Казахстанской области.

Ранее в этот же день Токаев освободил Даниала Ахметова от должности руководителя Восточно-Казахстанской области. 

Теги:
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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