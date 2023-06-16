Reuters: Белый дом считает визит Моди в США более значимым, чем поездку Блинкена в КНР

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает предстоящий на следующей неделе визит в США премьер-министра Индии Нарендры Моди более значимым дипломатическим событием для страны, чем поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР, от которой США не ждут серьезного прорыва. Такое мнение помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана приводит в пятницу агентство Reuters.

По словам Салливана, США проводят "энергичную политику", чтобы преодолеть напряженность в отношениях двух крупнейших экономик. Именно на разъяснении политики Соединенных Штатов сконцентрируется Блинкен в ходе своего визита в Китай 18-19 июня, отметил представитель Белого дома. Визит в США Моди, по его мнению, представляет собой дипломатическое событие большей важности, указывает Reuters.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк также признал, что американская администрация не рассчитывает на то, что предстоящий визит Блинкена в Пекин даст какие-то крупные и осязаемые результаты. Сотрудник Госдепартамента отметил необходимость относиться к поездке с позиции реалиста и подчеркнул, что предсказать, какого прогресса удастся достигнуть, невозможно.

Госсекретарь отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест, обвинив США в нападках и клевете в этой связи. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.