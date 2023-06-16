WP: Киев не мог отложить контрнаступление из-за необходимости показать Западу успехи

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников, Киев должен предоставить "западным покровителям доказательства" того, что ВСУ способны сражаться

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Украина не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать западным странам крупные успехи в боях до наступления зимы. Об этом в четверг сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

По ее данным, несмотря на то, что украинские официальные лица понимали, что контрнаступление повлечет "большие человеческие жертвы и потери техники", начало наступления нельзя было откладывать. Киев должен продемонстрировать до наступления зимы крупные успехи на поле боя и предоставить "западным покровителям доказательства" того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны сражаться.

Как отмечает издание, будущая поддержка Украины будет в центре внимания саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

Ранее газета Politico информировала, что официальные лица США предупредили украинских коллег, что Киеву необходимо добиться в ближайшее время крупных успехов на поле боя, чтобы Вашингтон продолжил оказывать помощь в прежних объемах. По данным издания, затяжной конфликт чреват усталостью Запада и истощением арсеналов. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", американцы не раз предупреждали, что Украина должна добиться крупных побед, чтобы Запад продолжал оказывать помощь в прежних объемах.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. Газета The Washington Post писала, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно сказаться на отношениях Киева с западными странами.