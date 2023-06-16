Моди намерен встретиться с Байденом 22 июня

Премьер Индии также посетит Египет с 24 по 25 июня

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США и Египет с государственными визитами в период с 20 по 25 июня 2023 года. Как сообщает в пятницу МИД Индии на своем сайте, в США Моди встретится с президентом Джо Байденом, выступит в Конгрессе и проведет День йоги в ООН.

"Визит начнется в Нью-Йорке, где премьер-министр возглавит празднование Международного дня йоги в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 21 июня. В декабре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 21 июня Международным днем йоги", - указывается в сообщении.

После этого Моди отправится в Вашингтон, где 22 июня встретится в Белом доме с президентом Байденом, чтобы продолжить диалог на высоком уровне. В тот же вечер президент Байден и первая леди Джилл Байден дадут государственный ужин в честь главы индийского правительства. Кроме того, 22 июня премьер-министр Индии выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Как отмечает индийское внешнеполитическое ведомство, 23 июня Моди будет присутствовать на обеде, организованном вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном. Индийский премьер планирует провести ряд встреч с главами американских компаний. Он также встретится с представителями индийской диаспоры в США.

Визит в Египет

Затем премьер-министр Моди отправится с государственным визитом в Арабскую Республику Египет с 24 по 25 июня. "Визит состоится по приглашению его превосходительства господина Абдель Фаттаха ас-Сиси, президента Египта", - говорится в сообщении МИД Индии. Это будет первый визит премьера Моди в Египет.

Помимо переговоров с президентом ас-Сиси премьер-министр, вероятно, встретится с высокопоставленными представителями египетского правительства, некоторыми видными египетскими деятелями, а также с индийской общиной в Египте, отмечает ведомство.

"Отношения между Индией и Египтом основаны на древних торгово-экономических связях, а также на культурных и глубоко укоренившихся связях между людьми. Во время государственного визита президента ас-Сиси в январе 2023 года [в Индию] было решено поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства", - указывает индийский МИД.