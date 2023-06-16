NBC: Трамп предстанет перед судом по иску писательницы Кэрролл в январе 2024 года

Суд будет рассматривать требование возмещения ущерба в размере $10 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в январе следующего года предстанет перед судом в связи с пересмотренным иском писательницы Элизабет Джин Кэрролл об изнасиловании и клевете. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на постановление окружного судьи.

По его данным, разбирательство начнется 15 января 2024 года. Суд будет рассматривать иск Кэролл, которая требует от Трампа возмещения ущерба в размере $10 млн.

Ранее в этом месяце суд Манхэттена разрешил Кэрролл дополнить иск к бывшему главе Белого дома. Основанием для этого стали недавние высказывания экс-президента, который в эфире телекомпании CNN назвал писательницу "сумасшедшей", ее доводы - "фальшивкой" и "выдумкой", а иск - "подстроенной сделкой".

9 мая жюри присяжных в Нью-Йорке признало Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, которая обвинила его в домогательстве и клевете. Экс-глава Белого дома должен выплатить Кэрролл $5 млн.

В 2019 году Кэрролл, которая вела колонки в нескольких известных изданиях, опубликовала книгу, где утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. Она уже обращалась в суд, однако дело тогда не получило хода. В ноябре прошлого года американка предъявила экс-президенту новый иск, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения.