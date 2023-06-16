Си Цзиньпин заявил, что Китай возлагает надежды на американский народ

Председатель КНР выразил признательность Биллу Гейтсу и его фонду за долгосрочную приверженность делу содействия глобальному сокращению бедности, здравоохранению, развитию, общественному благосостоянию и благотворительности

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай возлагает свои надежды на американский народ, с которым хочет продолжать дружить, отношения между КНР и США основываются на людях. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу во время встречи с Биллом Гейтсом, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Вы первый американский друг, которого я встретил в Пекине в этом году", - подчеркнул китайский лидер. Отметив, что мир оправляется от коронавирусной пандемии, Си Цзиньпин продолжил: "Я часто говорю, что основа китайско-американских отношений - в людях. Мы всегда возлагаем наши надежды на американский народ и надеемся, что дружба между двумя народами продолжится".

Си Цзиньпин выразил признательность Гейтсу и его фонду за долгосрочную приверженность делу содействия глобальному сокращению бедности, здравоохранению, развитию, общественному благосостоянию и благотворительности.

Китай, продолжил Си Цзиньпин, "в первую очередь сосредоточен на решении своих собственных проблем". Поддержание долгосрочной стабильности и устойчивого развития в стране с населением 1,4 млрд человек, констатировал он, является важным вкладом в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире.

"Мы должны закрепить достижения в борьбе с бедностью, осуществить возрождение сельских районов и постоянно повышать уровень здравоохранения в сельской местности", - сказал китайский лидер.