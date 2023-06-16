В Литве сообщили, что первое заседание Совета Украина - НАТО пройдет на саммите в Вильнюсе

Ожидается в том числе обсуждение вопроса оказания военной помощи Киеву

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Первое заседание Совета Украина - НАТО состоится во время саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в пятницу в эфире национального радио LRT сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В Вильнюсе впервые соберется Совет Украина - НАТО, созданный по типу существовавшего в свое время, но сейчас прекратившего работу Совета Россия - НАТО", - сказал он.

Участники заседания в том числе обсудят вопрос оказания военной помощи Киеву. "Она должны быть долгосрочной. Не потому что мы ориентируемся на то, что война будет длительной. Целью является создание крепкого оборонного потенциала Украины, наличие которого важно и в будущем", - добавил Анушаускас.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем вступит в организацию, однако не предоставила план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к конституции, закрепляющие стремление Киева войти в состав НАТО.

Как передавало агентство Reuters, страны НАТО намерены завершить разработку плана долгосрочной помощи Украине до саммита в Вильнюсе. Он подразумевает меры, которые будут предприняты вместо предоставления Киеву членства в альянсе.