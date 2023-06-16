Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять сотрудничество с фондом Гейтсов

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Китай готов укреплять сотрудничество с американским фондом Gates Foundation, занимающимся благотворительностью. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с председателем фонда и основателем американской компании Microsoft Биллом Гейтсом, прошедшей в пятницу в Пекине.

"Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с Фондом Билла и Мелинды Гейтсов в соответствующих областях и оказывать поддержку и помощь в пределах своих возможностей развивающимся странам", - цитирует председателя КНР газета "Жэньминь жибао".

Сообщается, что на встрече присутствовали также глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И и глава МИД КНР Цинь Ган.

В четверг Gates Foundation объявил о возобновлении сотрудничества с КНР в области исследований в сфере здравоохранения. Отмечалось, что страны будут сотрудничать с Глобальным институтом исследования лекарств в его усилиях по лечению, в частности, туберкулеза и малярии, которые непропорционально широко затрагивают беднейшие слои населения.

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс впервые с 2019 года прибыл в Китай по делам своего благотворительного фонда. Гейтс также заявил, что у Китая есть "огромный опыт" в борьбе с климатическими изменениями, в обеспечении доступа к медицине и продовольствию. Он выразил желание сделать этот прогресс доступным для людей по всему миру, в связи с чем "далее направляется в Западную Африку".