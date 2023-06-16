Турция может внедрить систему онлайн-голосования

По словам глава Высшего избирательного совета республики Ахмета Йенера, представители органа начали проработку вопроса о внедрении электронного голосования еще в 2014 году

СТАМБУЛ, 16 июня. /ТАСС/. Система голосования в режиме онлайн может быть внедрена в Турции по примеру других стран. Конкретная работа в этом направлении будет начата после предстоящих весной 2024 года муниципальных выборов, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер в пятницу газете Hürriyet.

"Система электронного голосования будет внедрена на [всеобщих] выборах в 2028 году или позднее, это неизбежно. Возможно, мы начнем с ее использования за рубежом, где у нас меньше избирателей", - сказал глава ЦИК.

По его словам, представители совета начали проработку вопроса о внедрении электронного голосования еще в 2014 году и вместе с представителями политических партий выезжали за рубеж для изучения опыта других стран в этой области.

В мае в Турции состоялись парламентские и президентские выборы. Очередные всеобщие выборы пройдут в 2028 году.