Пашинян заявил, что Азербайджан запретил доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах

По словам армянского премьера, перекрыты также доставка основных продуктов питания

ЕРЕВАН, 16 июня. /ТАСС/. Азербайджан полностью перекрыл Лачинский коридор для доставки гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Об этом в пятницу на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Установление Азербайджаном незаконного КПП в Лачинском коридоре, перекрытие поставок газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, которое продолжается уже более шести месяцев, обострили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Если в прошлом месяце в пропагандистских целях Азербайджан обеспечивал какую-то проходимость по Лачинскому коридору посредством Международного комитета Красного Креста и миротворческого контингента РФ, то со вчерашнего дня и эта проходимость прекращена, и даже перекрыл доставку основных продуктов питания", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, такими действиями Азербайджан демонстрирует свои планы подвергнуть этнической чистке армянского населения Нагорного Карабаха.

Он также анонсировал, что вскоре состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.