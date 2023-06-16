Австралия заявила о продолжении поддержки Украины

По объемам военной помощи Киеву Канберра "занимает первое место среди стран, не входящих в НАТО, и государств Индо-Тихоокеанского региона", отметил вице-премьер Австралии Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Австралия продолжит поддерживать Украину, исходя из потребностей Киева и своих фактических возможностей. С таким заявлением в пятницу выступил вице-премьер страны Ричард Марлз.

"Мы понимаем, что конфликт на территории Украины принимает затяжной характер, и <…> будем поддерживать Киев столько, сколько потребуется, однако важно [понимать], что они просят и что из этого мы можем сделать со своей стороны", - указал Марлз, отметив, что Канберра получила от украинского правительства запрос на поставку истребителей F-18, списанных из состава ВВС страны, и "работает над этим вопросом".

Также вице-премьер подчеркнул, что по объемам военной помощи Киеву Австралия "занимает первое место среди стран, не входящих в НАТО, и государств Индо-Тихоокеанского региона". "Я полагаю, правительство Украины должно быть очень благодарно нам за поддержку, которую мы не намерены прекращать в будущем", - сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Австралии, США и Украины обсуждают возможность передачи Киеву 41 списанного истребителя F-18 Hornet австралийских ВВС. Отмечалось, что самолеты, которые Канберра планировала разобрать или продать для использования в качестве тренировочных целей ВВС США, нуждаются в ремонте и частичном переоборудовании, на что может потребоваться не менее четырех месяцев.

С марта 2022 года Австралия отправила на Украину 90 БТР Bushmaster, 6 гаубиц M777, 28 бронемашин M113, противотанковое и другое оружие, а также пообещала поставить Киеву партию беспилотных летательных аппаратов. Общий объем средств, выделенных Канберрой на поддержку Киева, превысил 655 млн австралийских долларов ($422 млн). Большая часть этой суммы - около 475 млн австралийских долларов ($306 млн) - ушла на закупку вооружений.