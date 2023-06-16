СМИ: между ЮАР и Польшей возник дипломатический скандал из-за охраны Рамапосы

Чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента страны не мог разгрузиться на протяжении 10 часов в аэропорту Варшавы

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Дипломатический скандал разразился между ЮАР и Польшей, сообщило в пятницу государственное южноафриканское телевидение SABC. Чартерный рейс национальной авиакомпании ЮАР South African Airways с передовой группой службы безопасности президента Сирила Рамапосы не мог разгрузиться на протяжении 10 часов в аэропорту Варшавы.

Глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Валли Рууде заявил, что правительство Польши "подрывает безопасность Рамапосы". Из-за действий польской стороны президент ЮАР прибыл на территорию Украины с небольшой группой охранников, а сотрудники охраны из числа офицеров спецслужб не смогли сойти с трапа самолета в аэропорту Варшавы.

Кроме того, власти Польши не выдали разрешения на прибытие в страну самолета с примерно сотней сотрудников службы безопасности с тяжелым вооружением, сославшись на отсутствие оригинала разрешений на оружие. Во время перелета из Йоханнесбурга возникли также проблемы с пересечением воздушного пространства некоторых стран, так борт был вынужден кружить около часа у воздушных границ Италии.

"Мы четыре часа пытались [пройти контроль в аэропорту Варшавы], нас раздевали догола во время обыска, так никогда не поступают с обладателями дипломатических паспортов, а затем нас выставили вон, - сообщил Рууде. - А теперь они говорят, что у нас нет разрешений на оружие. Копии разрешений не принимают, им нужны оригиналы". По мнению Рууде, цель этих действий - не дать возможности службе охраны сопровождать президента ЮАР в поездке на Украину.

В пятницу утром администрация президента ЮАР сообщила, что Рамапоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки по поискам путей урегулирования украинского кризиса. Позднее в пятницу миссия проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во второй половине дня 16 июня Рамапоса покинет Киев и отправится в Санкт-Петербург, где африканская делегация встретится в субботу, 17 июня с президентом России Владимиром Путиным.