В ФРГ заявили, что условия для начала мирных переговоров должен выставлять Киев

Глава Минобороны Германиии Борис Писториус заявил, что приветствует "любую разумную мирную инициативу, цель которой заключалась бы в быстром установлении мира" на Украине

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что приветствует "любую разумную мирную инициативу, цель которой заключалась бы в быстром установлении мира" на Украине, но условия для начала переговоров должен формулировать Киев.

"Одновременно с этим нужно всегда учитывать, что суверенное государство Украина само должно выставлять предварительные условия, которые должны быть выполнены для переговоров", - сказал министр в пятницу в Брюсселе. Его слова приводит телеканал Welt.

В середине мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. 6 июня он сообщил, что целью миссии является попытка определить рамки мирного завершения кризиса на Украине. Как передавало в четверг агентство Рейтер, представители африканских государств намерены выступить с инициативами, которые способны, по их мнению, заложить основу для переговоров Москвы и Киева.

Южноафриканская радиостанция SABC сообщала, что представители мирной миссии африканских стран собирались выехать из Варшавы в Киев на поезде. В ее состав, согласно радиостанции Radio France International, входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, его коллега с Коморских Островов Азали Ассумани, который председательствует в Африканском союзе, президент Сенегала Маки Саль, президент ЮАР Сирил Рамапоса, а также глава правительства Египта Мустафа Мадбули и министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Как рассказал журналистам помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, африканская делегация 16 июня будет работать в Киеве, а 17 июня ее примет в Санкт-Петербурге российский лидер.