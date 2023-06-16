В Киеве произошла серия взрывов

Очевидцы сообщили о работе системы ПВО

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Киеве, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

По их данным, звуки взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11:20 мск, сейчас система ПВО продолжает работу.

Киевская городская военная администрация также сообщила о работе системы ПВО в окрестностях столицы.

Ранее о взрывах в Киеве и Киевской области, а также о работе сил ПВО информировали украинские СМИ, в частности издание "Страна".

"В области, на подступах к Киеву работает [система] ПВО", - отмечается в Telegram-канале администрации.

Между тем издание Klymenko Time сообщило о новых взрывах в Киеве.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.