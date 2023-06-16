В ЮАР обвинили Польшу саботаже безопасности Рамапосы

Сообщается, что польские пограничники и полиция блокировали в варшавском аэропорту самолет с 120 сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые прибыли из ЮАР и намеревались сопровождать миротворческую делегацию в Киев

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Глава службы безопасности президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд, который уполномочен сопровождать миротворческую миссию африканских стран в РФ и на Украину, обвинил в пятницу польские власти в попытке саботажа безопасности президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы. Об этом сообщила местная радиостанция SABC, отмечая, что польские пограничники и полиция блокировали в четверг вечером в варшавском аэропорту самолет с 120 сотрудниками служб безопасности и журналистами, которые прибыли из ЮАР и намеревались сопровождать миротворческую делегацию в Киев.

"Действия польских властей ставят под угрозу жизнь президента Рамапосы, - заявил Руд с трапа заблокированного самолета. - Мы уже должны быть в Киеве, однако мы все еще находимся здесь. Я хочу, чтобы все увидели, насколько они являются расистами". Руд также возмутился попытками польских пограничников обыскать сотрудников южноафриканского спецназа, включая женщин.

В свою очередь польские власти указывают, что прибывший самолет и его пассажиры не имеют части оригинальных документов, а только копии. При этом у пограничников возникли вопросы по поводу вооружений и оборудования, которое находится в самолете.

Сейчас самолет государственной авиакомпании ЮАР South African Airways (SAA) с южноафриканскими сотрудниками служб безопасности и журналистами уже более 14 часов остается блокированным. Людям не разрешают покидать лайнер. Прямой репортаж об инциденте ведут многочисленные радиостанции ЮАР, называя ее подлинным дипломатическим скандалом. Ожидается, что во второй половине дня самолет вылетит в Санкт-Петербург, куда направляется из Киева миротворческая миссия африканских стран.

Между тем официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что создавшаяся ситуация не вызывает беспокойства. "Трудности в поездке, с которыми столкнулась дополнительная группа безопасности из ЮАР в Варшаве, не вызывает беспокойства", - отметил он. Безопасность президента ЮАР в Киеве обеспечивает специальная группа спецназа ЮАР, которая заранее прибыла в столицу Украины.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл утром в пятницу в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки. Рамапоса и другие члены миссии, включая президентов Замбии, Коморских Островов и Сенегала, добирались до Киева из Польши поездом. Путь занял 15 часов. В Киеве миссия проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во второй половине дня 16 июня Рамапоса покинет Киев и отправится в Санкт-Петербург, где африканская делегация встретится в субботу, 17 июня, с президентом России Владимиром Путиным.