Осенняя сессия Сейма Литвы может начаться с выражения недоверия правительству

Оппозиция подчеркнула, что "вопросов как экономического характера, так и в политической сфере накопилось достаточно много"

ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Осенняя сессия Сейма (парламента) Литвы начнется с выражения недоверия кабинету министров. С таким планом парламентской оппозиции на новый политический сезон выступил в пятницу в эфире радиостанции Ziniu Radijas лидер крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис, являющийся премьером в сформированном оппозицией теневом кабинете министров.

"Интерпелляция отдельным министрам не имеет смысла, надо пытаться провести ее в отношении всего кабинета. С этого мы начнем осеннюю сессию", - сказал он.

Оппозиция потребует ответов на свои запросы от премьер-министра Ингриды Шимоните. "Вопросов как экономического характера, так и в политической сфере накопилось достаточно много", - заявил Карбаускис.

Весной в правительстве страны разгорелся так называемый чековый скандал. Он связан с деньгами, которые отдельные члены кабинета министров, бывшие до этого депутатами местных советов, получали в самоуправлениях на обеспечение своей работы. В каждом из трех установленных журналистами случаев речь идет о 10 тыс. евро и более. Утверждается, что министры не могут подтвердить расходование этих сумм банковскими выписками или чеками. Не исключено, что они использовали деньги в личных целях. Всего в Сейме сейчас заседают более 50 бывших депутатов муниципального уровня, которые также могут оказаться под подозрением.

23 мая из-за этого ушла в отставку министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене. Замешанные в скандале министр финансов Гинтаре Скайсте и министр культуры Симонас Кайрис заявили, что подавать в отставку не намерены.