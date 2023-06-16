Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в Астане 20-21 июня

Во встрече примут участие делегации России, Турции и Ирана

АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Очередные переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в казахстанской столице 20-21 июня. Об этом сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"20-21 июня 2023 года в городе Астана пройдет очередная, 20-я международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах примут участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака", - говорится в сообщении.

В повестку дня включены вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и ситуация на земле, усилия по комплексному урегулированию в арабской стране, вопросы борьбы с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

"В первый день ожидается проведение четырехсторонних консультаций заместителей министров иностранных дел Ирана, России, Сирии и Турции для обсуждения хода работы над проектом дорожной карты по нормализации сирийско-турецких отношений, а также двусторонние и трехсторонние консультации стран - участниц астанинского процесса. Во второй день планируется продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция", - пояснили в казахстанском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в рамках переговоров запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести с участием представителей стран-гарантов, ООН и Международного комитета Красного Креста.