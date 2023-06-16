Президент ОАЭ поблагодарил Путина за усилия по укреплению двусторонних отношений

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил настрой Абу-Даби на "сильные и крепкие отношения" с Москвой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за усилия по укреплению отношений двух стран.

"Я благодарю вас, господин президент, за приглашение и помощь, которую вы оказываете эмиратским компаниям в этом прекрасном городе. Это свидетельствует о сотрудничестве между Россией и [Объединенными] Арабскими Эмиратами. Мосты и партнерство между нами настроены, и мы активно работаем", - сказал он. "Мы настроены на сильные и крепкие отношения, и я благодарен вам за это", - добавил президент ОАЭ.

Президенты провели в пятницу переговоры на полях ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ, которые принимают участие в форуме в качестве основного гостя.