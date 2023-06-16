СМИ: власти Польши фактически арестовали самолет с охраной президента ЮАР

Репортер портала News24 Питер ду Тойт сообщил, что польские власти уже более суток не дают пассажирам выходить, а также выгружать контейнеры из самолета, участвующего в миротворческой миссии африканских президентов

ПРЕТОРИЯ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Польши фактически наложили арест на прилетевший в Варшаву самолет южноафриканской государственной авиакомпании South African Airways с охраной президента ЮАР и журналистами президентского пула. Как свидетельствует находящийся на борту репортер портала News24 Питер ду Тойт, польские власти уже более суток не дают пассажирам выходить, а также выгружать контейнеры из самолета, участвующего в миротворческой миссии африканских президентов.

Лайнер, как только что передал репортер, все еще находится на стоянке для самолетов, пассажиры и экипаж вынуждены оставаться внутри. По его информации, пассажиры не покидали самолет примерно с 23:00 среды, когда борт с журналистами и охраной отбыл из Йоханнесбурга, и теперь, хотя посольство ЮАР в Польше обеспечивает доставку питания, они уже находится на исходе сил. Люди испытывают массу неудобств - они заперты в салоне с отключенной вентиляцией, лишены возможности соблюдать личную гигиену.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что обращение с пассажирами "достойно глубокого сожаления". По его словам, власти ЮАР находятся в контакте с Варшавой и пытаются найти выход из положения.

Репортер южноафриканской радиостанции Eyewitness News охарактеризовала оказанный пассажирам самолета прием в Польше как "ледяной".

Ранее государственное южноафриканское телевидение SABC назвала происходящее "дипломатическим скандалом между ЮАР и Польшей".

Барьеры для президентской службы безопасности

Прибывший накануне в Варшаву самолет с передовой группой службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы не мог разгрузиться. Глава службы безопасности президента генерал-майор Валли Рууде заявил, что правительство Польши "подрывает безопасность Рамапосы". Из-за действий польской стороны президент ЮАР прибыл на территорию Украины с небольшой группой охранников, а сотрудники охраны из числа офицеров спецслужб не смогли сойти с трапа самолета в аэропорту Варшавы.

По словам главы президентской СБ, сотрудники ведомства четыре часа не могли пройти контроль в аэропорту Варшавы, во время обыска их раздевали догола. После этого им указали на отсутствие разрешений на оружие, копии документов в Варшаве не приняли. По мнению Рууде, цель этих действий - не дать возможности службе охраны сопровождать президента ЮАР в поездке на Украину.

В пятницу утром администрация президента ЮАР сообщила, что Рамапоса прибыл в Киев в составе миротворческой миссии стран Африки по поискам путей урегулирования украинского кризиса. Позднее в пятницу миссия проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во второй половине дня 16 июня Рамапоса покинет Киев и отправится в Санкт-Петербург, где африканская делегация встретится в субботу, 17 июня с президентом России Владимиром Путиным.

По данным администрации президента ЮАР, идут переговоры о том, чтобы Польша дала разрешение на прямой рейс из Варшавы в Санкт-Петербург.