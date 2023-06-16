СМИ: в Ивано-Франковске всем военнообязанным приказали явиться в военкомат

В приказе начальника Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования говорится также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующий документ.

"Всем военнообязанным мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной общины, явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в десятидневный срок с даты опубликования приказа", - отмечается в документе.

В приказе говорится также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

"Предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники в сроки, в объемах и по адресам, определенным в сводных (частичных) нарядах на поставку техники во время мобилизации", - говорится в приказе.

Отмечается, что в случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность.

Официально власти пока не комментировали эту информацию.