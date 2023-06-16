Польша намерена до выборов составить отчет о якобы причиненном СССР ущербе во время войны

Парламентские выборы состоятся в октябре-ноябре

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Польши намерены до очередных парламентских выборов, запланированных на осень, составить отчет о военном ущербе, который, как утверждают в Варшаве, был причинен республике Советским Союзом во время Второй мировой войны. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в интервью Польскому агентству печати.

"Мы постоянно исследуем этот вопрос и хотим сделать его достоянием общественности во время текущего срока работы Сейма (нижней палаты парламента). Направлений исследований в этой области гораздо больше. Мы хотим подготовить публикацию, которая станет важным голосом в дискуссии как в Польше, так и за рубежом", - сказал он.

Очередные парламентские выборы состоятся в Польше в октябре-ноябре этого года. Пока правящая в республике партия "Право и справедливость" располагает в Сейме большинством голосов.

В октябре 2022 года Министерство иностранных дел Польши заявило о начале работы по составлению отчета о военном ущербе, якобы причиненном советской стороной во время Второй мировой войны. В сентябре прошлого года польские власти представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма ущерба составила более 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн).

Периодически польские политики озвучивают мнение о том, что России также следовало бы выплатить Польше репарации. В Москве неоднократно подчеркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра ее итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в мае в своем Telegram-канале, что Польша отказалась от общей истории, поэтому она должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить Москве средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы. Как напомнил Володин, треть нынешних польских территорий - районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами - вошли в состав республики после Второй мировой войны только благодаря СССР. По его словам, "в послевоенное время советский народ, отрывая от себя, потратил на восстановление и развитие Польши, по сегодняшним оценкам, более $750 млрд".