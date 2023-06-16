Кнайсль считает, что Ближний Восток может стать территорией глобального диалога

По словам экс-главы МИД Австрии, уже сейчас можно наблюдать, что диалог между Россией и этим регионом идет в рамках ОПЕК+

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ближний Восток может стать площадкой для международного диалога. Об этом заявила в пятницу ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На вопрос, мог бы Ближний Восток стать площадкой для международного диалога, Кнайсль дала утвердительный ответ. "Он уже ей является", - подчеркнула она.

При этом экс-глава австрийского МИД отметила, что предпочитает называть этот регион иначе. "Есть мнение, что мы должны начать использовать понятие "Западная Азия", - продолжила она. - Потому что согласно терминологии ООН это тоже Западная Азия. В то время как название "Средний Восток" придумали в Лондоне. Потому что с [географической] перспективы Лондона это был "Средний Восток". В российском и в немецком языках это "Ближний Восток", потому что он [этот регион] ближе. Но если посмотреть с географической точки зрения, это западная часть Азии. Точнее, северная часть Африки и западная часть Азии".

По словам Кнайсль, уже сейчас можно наблюдать, что диалог между Россией и этим регионом идет в рамках ОПЕК+. "Так, это 13 стран ОПЕК и 10 стран, не входящие в ОПЕК, включая Россию, которые проводят достаточно эффективный диалог по вопросам энергетики, - напомнила она. - В особенности замглавы российского правительства Александр Новак играет важную роль в поддержании связей с партнерами [РФ] в Саудовской Аравии. Это тот случай, когда не происходит диалог ради диалога, но у [сотрудничества] имеется очень важное бизнес-измерение. И главным приоритетом является производство нефти".

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Позднее она вынуждена была покинуть Австрию в связи с получением угроз. Сейчас она постоянно живет в Ливане.