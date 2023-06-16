Президент ОАЭ заявил о стремлении содействовать миру путем диалога

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сообщил об этом по итогам переговоров с Владимиром Путиным

ДУБАЙ, 16 июня. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты стремятся содействовать миру путем диалога с различными участниками международного сообщества. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы обсудили направления сотрудничества между ОАЭ и Россией, международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также необходимость политического решения украинского кризиса. Подход ОАЭ - это наведение мостов сотрудничества и поддержание диалога со всеми, чтобы служить миру и процветанию во всем мире", - написал президент в Twitter.

Главы двух стран провели в пятницу переговоры на площадке ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ, которые принимают участие в форуме в качестве основного гостя.